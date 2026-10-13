🌧️ ARGENTINA SE PREPARA PARA OTRA SEMANA DE LLUVIAS: ALERTAN POR RIESGO DE INUNDACIONES

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🌦️ El mal tiempo continuará durante esta semana en amplias regiones de Argentina, con lluvias persistentes, escasa presencia de sol y preocupación por posibles anegamientos en zonas que ya acumulan precipitaciones superiores a lo normal.





Según los pronósticos meteorológicos difundidos para estos días, la inestabilidad afectará a distintas regiones del país, con acumulados importantes en sectores de la cordillera y el noreste argentino.





🌧️ ¿CUÁNTA LLUVIA SE ESPERA?





Los valores estimados para las zonas señaladas son:





⛰️ Mendoza y San Juan: acumulados que podrían alcanzar los 80 milímetros en sectores de la cordillera andina.





🌿 Norte de Misiones: máximos cercanos a los 50 milímetros.





🌦️ Norte de la Patagonia y región central: precipitaciones acumuladas de entre 10 y 30 milímetros, según la zona.





⚠️ PREOCUPACIÓN POR POSIBLES INUNDACIONES





La continuidad de las lluvias y la escasa aparición del sol podrían dificultar el drenaje del agua, especialmente en localidades que vienen de varias semanas con precipitaciones por encima de los valores habituales.





El escenario aumenta la preocupación por posibles calles anegadas, complicaciones en caminos rurales y dificultades en sectores con drenaje insuficiente.





🌎 EL NIÑO, BAJO LA LUPA





El fenómeno climático El Niño puede favorecer cambios en los patrones de precipitaciones en distintas regiones de Sudamérica. Sin embargo, las lluvias de cada semana también dependen de otros factores atmosféricos, por lo que su evolución debe seguirse a través de los pronósticos oficiales.





📢 RECOMENDACIÓN: mantenerse informado mediante los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prestar atención a las alertas vigentes y evitar circular por calles o caminos inundados.





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