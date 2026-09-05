GENERAL GÜEMES 🌸| RUMBO A LA FIESTA PROVINCIAL DE LOS ESTUDIANTES 2026 EN EL GALPÓN









HABEMUS REINA Y CHICO 10 DEL DEPARTAMENTO GRAL GÜEMES

Felidades!!

MARTINA GRANERO NAZARIO Y THIAGO KLIMASAUSKAS

Los Estudiantes guemense ya tiene a su Representante Estudiantil 2026, Martina es la elegida Estudiantes de la Esc Educ Técnica Juana Azurduy N 3131 y al chico 10 que la acompañará Thiago Klimasauskas del Colegio Dr Mariano Moreno quienes vivirán emocionantes momentos en el Municipio de El Galpón donde se realizará la Elección Provincial.





Con alegría la comunidad y todos sus compañeros recibieron la noticia de su coronación.





⚘️💯FELICIDADES DESDE GENERAL GÜEMES A ESTOS BELLOS JOVENES QUE NOS REPRESENTARÁN A TODO UN DEPARTAMENTO.❤️





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