Hoy 6 de Septiembre inicia la novena ¡Comienza el tiempo más esperado por el pueblo de Salta y miles de peregrinos! 🙏✨





Nos preparamos para vivir los Solemnes Cultos al Señor y la Virgen del Milagro 2026 bajo el lema:





“Señor del Milagro, Tú eres nuestra paz. Oramos para recibirla y servimos para darla.”





🤝 Solidaridad: Sumate a colaborar con ropa, alimentos o donaciones a través de Cáritas Catedral para acompañar a los hermanos más necesitados.





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