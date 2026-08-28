CRONOGRAMA: 🌹DOMINGO 30 AGOSTO FIESTA PATRONAL SANTA ROSA DE LIMA 2026 EN GENERAL GÜEMES





📅 Domingo 30 de agosto: cronograma de actividades





General Güemes se prepara para vivir una jornada especial en el marco de las Fiestas Patronales en honor a Santa Rosa de Lima. 🙏❤️





📌 Estos son los principales horarios:





🕕 06:00 hs. – Izamiento de los símbolos patrios en la Plaza Central Martín Miguel de Güemes.





⛪ 07:00 hs. – Misa del peregrino en la Parroquia Santa Rosa de Lima.





🏛️ 08:00 hs. – Recepción de autoridades e invitados especiales en el Edificio Municipal.





🎖️ 08:00 hs. – Recepción de abanderados y escoltas en el Salón Parroquial.





👮 08:00 hs. – Recepción de las fuerzas en el Complejo Municipal.





🚶 08:40 hs. – Traslado de autoridades hacia la misa solemne.





🏳️ 08:40 hs. – Ubicación de abanderados y escoltas en el sector de la misa.





✝️ 09:00 hs. – Misa solemne, presidida por el Monseñor Mario Antonio Cargnello, junto al Padre Ángel Casimiro.





🙏 09:40 hs. – Inicio de la tradicional procesión por las calles de la ciudad.





⛪ 10:40 hs. – Regreso de la imagen de Santa Rosa de Lima al templo.





🎖️ 11:00 hs. – ACTO PROTOCOLAR Y DESFILE CÍVICO-MILITAR

El intendente Carlos Alberto Rosso pasará revista a la formación del 30 de Agosto y posteriormente se dará inicio al desfile, con la participación de instituciones, fuerzas, academias, deportistas y agrupaciones gauchas. 🇦🇷





🎺 También acompañarán bandas de música.





🕝 14:30 hs. – Finalización aproximada de las actividades.





🌹 Una jornada de fe, tradición y encuentro para toda la comunidad de General Güemes.





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