🏁 EL DEPARTAMENTO GRAL GÜEMES SE PREPARA PARA VIVIR LA ECO RACE

➡️ Ideas que se encuentran, jóvenes que inspiran y una comunidad que trabaja en equipo.





➡️ El intendente Carlos “Kety” Rosso, junto a las Direcciones de Educación y Juventud municipal, Referentes del municipio de El Bordo y Campo Santo, directivos y profesores de la EET Juana Azurduy, se reunieron para coordinar esta gran jornada que tendrá a dicha institución como anfitriona.





➡️ Más de 14 equipos de Salta y Jujuy llegarán para compartir una experiencia donde la educación, la creatividad y la pasión son protagonistas.





¡Nos preparamos para recibirlos! 🏁💪





𝘿𝙄𝙍𝙀𝘾𝘾𝙄𝙊𝙉 𝘿𝙀 𝙋𝙍𝙀𝙉𝙎𝘼 𝙔 𝘿𝙄𝙁𝙐𝙎𝙄𝙊𝙉

Municipalidad de General Güemes - Intendencia Carlos Rosso