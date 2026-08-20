🌹🏛️ PERSONAL DE LA MUNI DE GÜEMES EMBELLECE LA PLAZA CENTRAL ANTE EL INICIO DE LA NOVENA A SANTA ROSA DE LIMA 🙏✨

🧹🎨 Personal de Obras y Servicios Públicas continúa trabajando en la refacción y pintado de la Plaza Central Martín Miguel de Güemes, en el marco de las próximas Fiestas Patronales en honor a Santa Rosa de Lima, que se celebrarán el próximo 30 de agosto. 🌹🙏





✨ Estos trabajos buscan dejar en óptimas condiciones uno de los espacios más importantes de nuestra comunidad para recibir a vecinos y visitantes durante esta tradicional celebración de fe el próximo 30 de Agosto en las FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SANTA ROSA DE LIMA ⛪❤️





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