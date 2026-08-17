MUNICIPIOS: 🗑️General Güemes Recolección de residuos: el servicio funcionará con normalidad este lunes 17 de agosto

MUNICIPIOS: 🏛️ La Municipalidad de General Güemes informa a la comunidad que hoy lunes 17 de agosto, feriado, el servicio de recolección de residuos trabajará con total normalidad.





🚛 La recolección se realizará en sus horarios habituales, por lo que se solicita a los vecinos sacar los residuos respetando los horarios correspondientes.





♻️ Desde el municipio también se recuerda la importancia de cuidar y colaborar con los trabajadores recolectores, cuyo trabajo es fundamental para mantener limpia la ciudad.

📢 Servicio de recolección: lunes 17 de agosto, normal.





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