🚦 Avanzan las obras de semaforización en General Güemes

Continúan los trabajos de mejora en la infraestructura vial de la ciudad. En esta oportunidad, personal de Servicios Eléctricos llevó adelante la colocación de postes metálicos que formarán parte del nuevo sistema de semaforización sobre la Ruta Nacional 34, en la intersección con avenida Teniente Ibáñez y calle Sarmiento.





La obra tiene como objetivo optimizar el ordenamiento del tránsito y fortalecer la seguridad vial en uno de los puntos de mayor circulación vehicular y peatonal de General Güemes.

Desde el municipio destacaron que la incorporación de semáforos en este sector permitirá una mejor organización del flujo de vehículos, reduciendo riesgos y brindando mayor seguridad a quienes transitan diariamente por la zona.





📍 Los trabajos continuarán en los próximos días con la instalación de los equipos y el sistema de señalización correspondiente.









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