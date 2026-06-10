SALTA | EL INTENDENTE CARLOS "KETY" ROSSO SE REUNIÓ CON AUTORIDADES DEL ENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS

En el marco de la preocupación generada por las irregularidades detectadas en la facturación del servicio de energía eléctrica, el intendente de General Güemes, Carlos "Kety" Rosso, mantuvo una importante reunión con autoridades del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta.

Del encuentro participaron el presidente del organismo, Carlos Saravia, y el secretario de Usuarios, Consumo y Abordaje Territorial, Pedro De Los Ríos, quienes informaron al jefe comunal sobre las medidas adoptadas para proteger a los usuarios afectados y los avances del proceso de control iniciado por el organismo.





Durante la reunión también se analizaron acciones conjuntas destinadas a fortalecer la atención, el acompañamiento y la asistencia a los vecinos de General Güemes que se vieron perjudicados por las anomalías detectadas en las facturas del servicio eléctrico.

Desde el Ente destacaron la importancia del trabajo coordinado con los municipios para garantizar la defensa de los derechos de los usuarios y brindar respuestas concretas ante los reclamos de la comunidad.





La problemática de las elevadas facturas de energía continúa generando preocupación entre los vecinos de General Güemes, por lo que se espera que las medidas anunciadas contribuyan a llevar tranquilidad y soluciones a los usuarios afectados. :::

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