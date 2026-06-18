LA SOLIDARIDAD 🩸❤️ EN UNA EXITOSA COLECTA DE SANGRE EN GENERAL GÜEMES ❤️🩸

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, te invitamos a sumarte a una nueva jornada de donación voluntaria.

La donación de sangre salva vidas y es un acto solidario que puede marcar la diferencia para muchas personas.





❤️ A vos, que decidiste regalar vida: ¡GRACIAS! 🩸





Hoy celebramos a quienes con su donacion voluntaria salvan vidas.





Una jornada de concientizacion que se lleva acabo en la peatonal 20 Febrero con la participacion del Istituto Ramon Carrillo, Instituciones Educativas, Cucai, Payasitos Mediquin y púbico en general.





Donar sangre no es solo un trámite, es un puente de esperanza para quienes están atravesando un momento difícil de salud. Es un acto anónimo, seguro y profundamente solidario.





Gracias por tu empatía. Gracias por comprometerte con la vida de los demás. ✨









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