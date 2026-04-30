¡LLEGÓ EL GRAN DÍA! GENERAL GÜEMES CELEBRA HOY EL DÍA DEL TRABAJADOR CON UN FESTIVAL IMPERDIBLE 🤩🎉









ESPECTÁCULOS: General Güemes vive hoy una jornada especial con la realización del Festival “La Juntada”, un evento que convoca a miles de personas para celebrar el Día del Trabajador con música y tradición.





Desde las 20:00, el Predio Municipal Ex Club Talleres abre sus puertas para recibir una cartelera de primer nivel encabezada por Sergio Galleguillo, Las Voces de Orán y Oscar Belondi junto a La Repandilla, quienes prometen hacer vibrar al público en una noche única.





El festival también contará con la participación de numerosos artistas y academias, consolidando una propuesta que combina folklore, música popular y cultura regional.





Las entradas podrán adquirirse en BOLETERIAS en el PREDIO DEL FESTIVAL desde 11:00 hs





Con una gran puesta en escena y una convocatoria masiva, “La Juntada” se posiciona como uno de los eventos destacados de la agenda cultural en Salta para esta fecha.





Una celebración que invita a compartir, disfrutar y homenajear a los trabajadores en su día.





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