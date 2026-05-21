🗳️⚖️ ¡ES OFICIAL! Gustavo Sáenz promulgó la Ley de Lemas en Salta

El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, promulgó la Ley Nº 8535, impulsando una importante reforma electoral que modificará las reglas del juego político de cara a las próximas elecciones provinciales.





📌 La nueva normativa permite que cada frente electoral presente hasta cuatro listas, elimina el piso mínimo de votos para acceder al reparto de cargos y mantiene el sistema D’Hondt para la distribución de bancas. Además, se eliminan las PASO en la provincia.





❓¿Qué es la Ley de Lemas?





La llamada “Ley de Lemas” es un sistema electoral en el que varios candidatos de un mismo espacio político pueden competir entre sí bajo un mismo “lema” o frente electoral. Luego, los votos de todos esos candidatos se suman para definir qué fuerza política obtuvo más apoyo. 🗳️





👉 Es decir: aunque gane individualmente un candidato de otro partido, puede terminar imponiéndose el frente que haya acumulado más votos entre todas sus listas internas.





⚠️ El oficialismo sostiene que la reforma busca ampliar la participación y ordenar la competencia política, mientras que sectores opositores cuestionan que podría beneficiar a las estructuras más grandes y consolidar el poder del oficialismo.





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