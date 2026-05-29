Morosidad en alza: el Nación lanzó un plan de refinanciación de deudas para clientes propios y de otros bancos





La entidad estatal tendrá dos líneas de asistencia.

La mora afecta a uno de cada seis adultos.

Morosidad en alza: el Nación lanzó un plan de refinanciación de deudas para clientes propios y de otros bancosEl Banco Nación ofrecre planes de refinanciación.

Annabella Quiroga

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27/05/2026 20:37

El salto de la morosidad se metió en la agenda económica. Pese a que desde el Gobierno aseguraron que el tema “se resolvería solo”, el banco Nación, un organismo público, anunció que pondrá en marcha un plan para auxiliar a quienes tengan deudas. Y esto incluirá a los que tienen impagos con otros bancos.





En el sistema bancario, los atrasos en los pagos vienen en niveles récord. El último informe del Banco Central detalló que la morosidad tuvo en marzo una leve suba de 0,3 puntos porcentuales con respecto al mes anterior y ascendió hasta el 7%. Dentro de ese promedio, el dato más preocupante es la mora de las familias que se ubicó en 11,5%, también 0,3 puntos por encima de la medición anterior.





Ante este dato, la reacción del Gobierno fue asegurar que el tema “se resolvería solo”. Hace diez días, Santiago Bausili, presidente del Banco Central, sostuvo que el pico de la morosidad se dio en el verano y que de ahora en más iría bajando. Y confirmó que no habrá rescate para los endeudados.









Según datos del banco Provincia, la morosidad ya afecta a 1 de cada 6 adultos argentinos. Se trata de 6,3 millones de personas





Ayer, el Banco Nación sorprendió al anunciar dos nuevas líneas de asistencia para deudores. La entidad presentó las medidas como un “kit de soluciones”. Esto abarca tanto a clientes del Nación como a clientes de otras entidades.





Desde el banco detallaron que uno de los objetivos del plan es “atraer a personas que hoy están endeudadas con otros bancos y fintech , ya que nosotros cobramos tasas significativamente más bajas. Les ofrecemos consolidar todas sus deudas en un solo banco y -obviamente- convertirse en clientes nuestros”.









La mención a las fintech no es menor: es el segmento que más morosos acumula, con un 30% de los deudores con atrasos de los pagos y tasas más altas que las de los bancos.





Con esto, el Nación, el banco más grande la Argentina, parece marcarle la cancha al resto de las entidades, que se verán obligadas a competir para no perder clientes y ofrecer planes de refinanciación atractivos.





La línea del BNA contempla préstamos con tasa fija, plazos de hasta 72 meses y una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65%. El costo financiero total (CFT), de todas formas, asciende a 114,21% anual. El monto máximo previsto es de hasta $ 100 millones. No contempla deudores en clasificación 5, la que incluye atrasos mayores a los 12 meses.









El banco también anunció una refinanciación de saldos de tarjeta de crédito para clientes que registren hasta 90 días de atraso en el pago de tarjetas emitidas por la institución. En esos casos, podrán reestructurar deudas de hasta $ 10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA del 35%.





Para clientes con atrasos superiores a 90 días, el banco señaló que existen alternativas de financiación con plazos de hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia.





Fuentes del Nación aseguran que tanto en el segmento de empresas como de personas la mora del banco está por debajo de la del sistema. En el caso de las personas física, la morosidad promedio del sistema está en 11% y la del BNA, en 7%.





En el sistema total, la morosidad se concentra en créditos personales y tarjetas. En préstamos hipotecarios el atraso sigue siendo muy bajo: el último informe del Central la ubicó en 1,4%. En cuanto a las empresas, el 3% entra en la categoría de morosos.