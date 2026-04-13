🧪🚨 Importante capacitación en Güemes: jornada sobre respuesta a incidentes químicos

Con una destacada participación de instituciones locales, finalizó hoy la 1° Jornada de Respuesta a Incidentes Químicos, una iniciativa clave para fortalecer la prevención y actuación ante emergencias en la comunidad.





La capacitación se desarrolló en distintas etapas: comenzó el pasado 21 de marzo con una instancia teórica realizada en el Centro Cultural 13 de Febrero, continuó el 26 de marzo con un examen en modalidad online, y culminó este 11 de abril con un simulacro de derrame químico llevado a cabo en la Zona Franca.





La actividad estuvo organizada por la División de Emergencias Químicas, junto al área de Capacitación, Rescate y Entrenamiento del CRE, contando con el apoyo de la empresa POSCO y el concejal Ismael Véliz.





👮‍♂️🚒🏥 En el simulacro participaron de manera articulada diferentes actores de la comunidad, entre ellos: Policía, Policía de Tránsito, Bomberos, personal municipal y el Hospital Dr. Joaquín Castellanos, demostrando un trabajo coordinado ante situaciones de riesgo.

El objetivo principal de esta jornada fue brindar a los participantes herramientas, conocimientos y lineamientos claros para lograr una respuesta rápida, ordenada y eficiente frente a incidentes con sustancias químicas.

📋 Además, se destacó que esta iniciativa tendrá continuidad mediante la elaboración de un protocolo de actuación conjunto, que permitirá definir roles, alcances, marco legal y normativas específicas para cada institución involucrada.

👉 Este tipo de capacitaciones resultan fundamentales para reforzar la seguridad y la preparación de la comunidad ante posibles emergencias.