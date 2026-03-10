Las Lajitas: fue demorado tras sustraer mas de 200 limones de una empresa





El procedimiento se realizó ayer en la intersección de las calles Santiago del Estero y Esquiú. Intervino el magistrado correspondiente.

Personal de la Policía Rural y Ambiental de Las Lajitas realizó ayer una intervención tras una alerta ciudadana por la sustracción de productos cítricos en una empresa ubicada en la intersección de las calles Santiago del Estero y Esquiú, logrando la demora de un joven.





Fuente: Fernando Barros

En ese contexto, se recuperaron más de 200 limones. La persona y los productos quedaron a disposición de la Justicia.

Intervino el magistrado correspondiente.