Gral Güemes: Cae un delincuente de Salta Capital y recuperan dos motos robadas en 24 horas.

FUENTE Noticia: RED JAC



POLICIALES: ​En un eficaz procedimiento conjunto, la División Brigada de Investigaciones N° 7 y el Distrito de Prevención 7 lograron la detención de un hombre de 26 años y el secuestro de dos motocicletas que habían sido sustraídas en pleno centro de la ciudad bajo la modalidad de "robo en la vía pública".

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​La secuencia criminal comenzó la noche del jueves 19 de marzo, cuando un estudiante denunció el robo de su motocicleta Rouser roja y negra desde la vereda del Colegio Nacional, en la intersección de calles Sarmiento y Rivadavia.

​Sin embargo, la audacia del delincuente no terminó allí. Este viernes, cerca del mediodía, una nueva víctima alertó sobre la desaparición de su Yamaha Crypton frente a la Biblioteca Municipal. En este segundo hecho, las cámaras de seguridad del municipio fueron determinantes: el damnificado logró observar al sospechoso llevándose el vehículo.





Gracias al rápido aviso de un testigo que reconoció al sujeto en las inmediaciones, el personal de la Comisaría Primera procedió a su inmediata demora.

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​Tras la detención del sospechoso un hombre con domicilio en el Barrio Las Costas (Salta Capital), los investigadores de la Brigada iniciaron un rastrillaje exhaustivo en la zona de la terminal de ómnibus. Tras diversas entrevistas y tareas de campo, se logró dar con el paradero de ambos rodados:

​Primer Secuestro: La Yamaha Crypton fue hallada abandonada en la vía pública, oculta detrás de un paredón al final de la calle 20 de Febrero, cerca de las vías férreas.

​Segundo Secuestro: La Rouser fue localizada en un taller mecánico del Barrio Centro. El propietario del local entregó el vehículo voluntariamente, explicando que el ahora detenido la había dejado allí la noche anterior alegando que el motor "no arrancaba".

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​El presunto autor de los robos quedó a disposición de la justicia. El Comisario José Luis Vargas, jefe de la Brigada N° 7, destacó el trabajo articulado con el personal del Distrito (DDP7), cuya intervención inicial permitió cerrar el cerco sobre el investigado y recuperar los bienes en tiempo récord.





​DETALLES DE LOS RODADOS RECUPERADOS:

​Motocicleta Rouser, color roja y negra.

​Motocicleta Yamaha Crypton.





FUENTE: RED JAC