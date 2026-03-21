GENERAL GÜEMES SE PREPARA PARA LA APERTURA DE UNA NUEVA CLÍNICA PRIVADA





En una jornada marcada por el optimismo y la proyección de crecimiento, el intendente de General Güemes, Carlos Rosso, encabezó una recorrida por las nuevas instalaciones de una clínica privada que próximamente abrirá sus puertas en la ciudad.

La visita contó también con la presencia del contador Felipe Agolino y del subsecretario de Trabajo del municipio, Daniel “Kuky” Quinteros, quienes acompañaron al jefe comunal en este importante recorrido junto a los propietarios del establecimiento.

Durante la actividad, las autoridades pudieron conocer de primera mano los avances de esta obra, que representa una significativa inversión del sector privado. En ese sentido, destacaron el compromiso de los inversores por apostar al desarrollo de Güemes y al fortalecimiento del sistema de salud local.

El nuevo espacio fue diseñado con infraestructura moderna y equipamiento de calidad, con el objetivo de mejorar la atención médica y ampliar los servicios disponibles para los vecinos de la ciudad y zonas aledañas.

Desde el Ejecutivo municipal subrayaron la importancia de este tipo de iniciativas, que no solo generan empleo, sino que también contribuyen a elevar la calidad de vida de la comunidad.

La inauguración oficial de la clínica se concretará en las próximas semanas, marcando un nuevo hito en el crecimiento de General Güemes. “Cada vez falta menos para su apertura, seguimos creciendo juntos”, expresaron desde la gestión.