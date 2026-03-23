❌EL QUEBRACHAL Y JOAQUÍN V. GONZÁLEZ: SIETE DETENIDOS Y MÁS DE 24 MIL DOSIS DE DROGA INCAUTADAS EN OPERATIVOS❌

Un importante operativo antidrogas se llevó a cabo en el interior de la provincia y terminó con siete personas detenidas y una gran cantidad de estupefacientes fuera de circulación. 💥





Los procedimientos fueron realizados por la Dirección General de Drogas Peligrosas en las localidades de El Quebrachal y Joaquín V. González, en el marco de una investigación por comercialización de droga.





🏠 Durante los allanamientos en barrios Evita y Finca La Lonja (El Quebrachal), y en barrio Facundo Quiroga (Joaquín V. González), los efectivos lograron secuestrar:





🔹 Más de 24.000 dosis de cocaína y marihuana

🔹 Dinero en efectivo

🔹 Teléfonos celulares

🔹 Elementos utilizados para el fraccionamiento





👮‍♂️ En el operativo también participaron áreas de Infantería, Policía Rural y efectivos del Distrito de Prevención 5, reforzando el despliegue en la zona.





⚖️ La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal de El Quebrachal y el Juzgado de Garantías N°1, mientras que los detenidos y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia.