GRAL GÜEMES: 🔻 𝗥𝗲𝘂𝗻𝗶ó𝗻 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗯𝗮𝗿𝗿𝗶𝗼 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗧𝗲𝗿𝗲𝘀𝗶𝘁𝗮.





MUNICIPIOS: El intendente Carlos Kety Rosso participó en un encuentro en el playón del barrio Santa Teresita junto a la Policía de la Provincia y el concejal Esteban Guiño, donde se presentó al nuevo comisario, Lic. Guido Burgos 👮‍♂️, y se dialogó con vecinos sobre la seguridad en la zona.

🗣️ Durante la reunión, los vecinos expresaron sus inquietudes y propuestas. El jefe comunal reafirmó el trabajo conjunto con la fuerza policial 🤝 y anunció la instalación de nuevas luminarias 💡 en los sectores solicitados.

Además, recorrió la obra en la Plazoleta 24 de Mayo 🚧. Por su parte, el comisario Burgos aseguró que intensificarán los recorridos en General Güemes para recuperar los espacios públicos para la comunidad 🏘️ y no para quienes delinquen.





