CHAU PALMERAS Marcos Camino podría anunciar su retiro

El histórico acordeonista y fundador de la banda dejaría los escenarios tras más de medio siglo de trayectoria. La conducción del grupo quedaría a cargo de su hijo Marcos, hasta ahora líder de "Los Palmae", lo que garantizaría la continuidad del legado musical.









10 feb, 2026 18:17

Marcos Camino podría anunciar su retiro de Los Palmeras | Espectáculos

Espectáculos: Marcos Camino podría anunciar su retiro de Los Palmeras

En los próximos días se confirmaría una noticia está generando mucha espectativa en las redes y que marcaría un punto de inflexión en la historia de la música popular argentina: Marcos Camino, el legendario acordeonista y cerebro detrás del éxito de Los Palmeras, anunciaría oficialmente su retiro de los escenarios.





Tal decisión pondría fin a una carrera de más de 50 años en la que Camino transformó un ritmo regional en un fenómeno cultural sin fronteras. Su salida representaría el cierre definitivo de la formación histórica del grupo, profundizando un proceso de cambio que se habría iniciado anteriormente con la mencionada desvinculación de Rubén "Cacho" Deicas, la voz emblemática de la banda.

El traspaso generacional





Lejos de significar la disolución del proyecto, el eventual retiro de Camino daría paso a un plan de sucesión diseñado para preservar la identidad del conjunto. Según trascendió, el liderazgo de Los Palmeras quedaría en manos de su hijo, también llamado Marcos, quien hasta el momento se desempeñaba al frente de "Los Palmae", la agrupación formada por los herederos de los miembros originales.





Este traspaso buscaría mantener la vigencia del estilo y la sonoridad que Camino construyó a lo largo de cinco décadas, asegurando que la marca registrada del acordeón santafesino continúe sonando en los escenarios bajo una nueva conducción.

Una trayectoria inigualable





Marcos Camino no solo es el líder fundador, sino la figura central en la construcción de la identidad cultural de la provincia de Santa Fe a través de la música. Bajo su dirección, Los Palmeras lograron hitos inéditos para el género tropical, incluyendo colaboraciones con artistas de renombre internacional y la histórica actuación en la final de la Copa Sudamericana en 2019, evento que globalizó su éxito "Soy Sabalero".





El anuncio llegaría tras un supuesto período de reestructuración interna y exposición mediática derivada de la salida de Deicas. Sin embargo, la confirmación del nuevo liderazgo apuntaría a despejar las dudas sobre el futuro de la banda, apostando por la renovación generacional para sostener al grupo más importante de la cumbia nacional.





Con el posible retiro de Marcos Camino, la cumbia santafesina despediría de las tablas a uno de sus máximos referentes, mientras se prepararía para iniciar una nueva etapa bajo la batuta de su heredero