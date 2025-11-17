SALTA: CIERRA LA SUCURSAL DE NARANJA X CON MÁS DE 50 EMPLEADOS DESPEDIDOS





SALTA: La sucursal local de Tarjeta Naranja está cerrando sus puertas de forma definitiva. En estos momentos, se están desarmando las oficinas, marcando el fin de la atención presencial de la financiera en la ciudad.

La peor parte de esta decisión es el destino de sus trabajadores. La mayoría de los empleados de la sucursal han quedado sin su fuente de trabajo, confirmando una ola de despidos. Solo uno de ellos continuaría realizando tareas para la empresa, pero lo hará de manera remota.





“Cómo crees que me siento destruida tengo 22 años de antigüedad trabajando en esta empresa y que de un día para el otro cierra y dejándonos una carta de despido a un mes de las fiestas sin liquidarnos nada, tenemos hijos cuentas que pagar cómo vamos a hacer nuestro gremio ni se apareció todos le hicimos llamadas no nos atiende nadie nos da solución de nada” relató en lágrimas una de las empleadas de la empresa.





Fuente: LOS INFORMANTES DEL DIA - FACEBOOK