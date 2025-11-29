🔴EL EMOTIVO GESTO DE UNOS ALUMNOS EN CAFAYATE: LE PINTARON EL AUTO A SU PROFE COMO AGRADECIMIENTO

➡️En Cafayate se vivió una de esas historias que conmueven y muestran la enorme huella que un buen docente puede dejar en sus alumnos.

Sérgio Casimiro, conocido y querido profesor de la zona, recibió una sorpresa inolvidable: sus alumnos le pintaron el auto como gesto de agradecimiento por su dedicación, su paciencia y el cariño con el que los acompaña día a día.





El vehículo quedó lleno de mensajes, colores y frases que reflejan lo que ellos sienten por él: respeto, admiración y mucho afecto.

Más que una travesura, fue un homenaje sincero, una forma de decirle “gracias por estar siempre”.

Sérgio, emocionado, tomó el gesto con una enorme sonrisa y un orgullo evidente, sabiendo que ese auto pintado vale más que cualquier premio: es la muestra de que su trabajo transforma vidas.





Un acto simple, auténtico y profundamente humano que se volvió viral por la ternura que transmite.

En Cafayate, este profe ya se ganó algo más que el reconocimiento: se ganó el corazón de sus alumnos.