ÚLTIMO MOMENTO 🌟 ELECCIÓN REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL DE LOS ESTUDIANTES 🌟

General Güemes ya tiene a su nueva representante estudiantil.

En un evento lleno de alegría, compañerismo y emoción, Hermosa Vanina Vogel fue elegida como Representante Departamental de los Estudiantes 2025.





Con carisma, simpatía y entusiasmo, Vanina supo ganarse el aplauso y reconocimiento de todos los presentes.





✨ “Disfruta y sé feliz” es el mensaje que acompaña a esta elección, destacando no solo la belleza, sino también los valores de la juventud güemense.





Desde El Portal de Güemes l

e enviamos nuestras felicitaciones a la flamante representante:

¡Felicitaciones, belleza! 👑