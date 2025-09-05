ÚLTIMO MOMENTO 🌟 ELECCIÓN REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL DE LOS ESTUDIANTES 🌟

General Güemes ya tiene a su nueva representante estudiantil.
En un evento lleno de alegría, compañerismo y emoción, Hermosa Vanina Vogel fue elegida como Representante Departamental de los Estudiantes 2025.
Con carisma, simpatía y entusiasmo, Vanina supo ganarse el aplauso y reconocimiento de todos los presentes.
✨ “Disfruta y sé feliz” es el mensaje que acompaña a esta elección, destacando no solo la belleza, sino también los valores de la juventud güemense.
Desde El Portal de Güemes l
e enviamos nuestras felicitaciones a la flamante representante:
¡Felicitaciones, belleza! 👑