🚨POLICIALES // CINCO MENORES HERIDOS EN BRUTAL ACCIDENTE VIAL EN RUTA PROVINCIAL DE SALTA🚨💥





👉 Un terrible siniestro vial se registró minutos antes de las 6 de la mañana en la ruta provincial 88, en el tramo que une la ruta nacional 68 y la ruta provincial 21, entre Cerrillos y Las Palmas. Según los primeros informes, cinco menores de edad que viajaban en una Nissan Frontier resultaron gravemente heridos tras un vuelco de gran magnitud.





El vehículo colisionó con un árbol y quedó con las ruedas hacia arriba, lo que sugiere la violencia del impacto. Dos de los menores fueron trasladados en código rojo al hospital San Bernardo con diagnóstico de politraumatismos múltiples, mientras que los otros tres fueron llevados al nosocomio local para una mejor valoración.





La Policía trabaja en el lugar para resguardar la escena y se aguarda un nuevo parte médico sobre el estado de los cinco lesionados, todos menores de entre 16 y 17 años. La comunidad local está conmocionada por el accidente y se espera con ansias noticias sobre la evolución de los jóvenes heridos.

Fuente: Sin Censura Salta

