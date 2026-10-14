🩺 SALUD | DIABETES: ¿QUÉ FRUTAS SE PUEDEN CONSUMIR Y EN QUÉ CANTIDAD?









🍎🍓 Las personas con diabetes pueden comer frutas, pero es importante controlar las porciones y elegir una alimentación equilibrada.





Las frutas aportan vitaminas, minerales, fibra y agua, nutrientes fundamentales para la salud. Sin embargo, también contienen carbohidratos naturales que pueden elevar los niveles de glucosa en sangre.





📌 ¿Qué frutas aparecen en la guía?





🍐 Pera: ½ unidad.

🍌 Banana: ½ unidad mediana.

🍊 Pomelo: ½ unidad.

🍇 Uvas: una porción pequeña, aproximadamente 90 gramos.

🍓 Frutillas: 1 taza.

🍎 Manzana: 1 unidad pequeña.

🍑 Durazno: 1 unidad mediana.

🍈 Papaya: 1 taza.





⚠️ ATENCIÓN: las porciones son orientativas. La cantidad adecuada depende del tamaño de la fruta, el contenido de carbohidratos, la glucemia y el plan de alimentación de cada persona.





✅ RECOMENDACIONES PARA PERSONAS CON DIABETES





• Preferir la fruta entera en lugar de jugos, incluso si son naturales.

• Distribuir las porciones durante el día, según el plan alimentario indicado.

• No es necesario eliminar la banana, las uvas u otras frutas por contener más azúcar: lo importante es la cantidad consumida.

• Controlar la glucosa según las indicaciones del equipo de salud.

• Consultar con un nutricionista para adaptar la alimentación a cada caso.





💙 IMPORTANTE: tener diabetes no significa dejar de comer frutas. Con porciones adecuadas y una alimentación equilibrada, pueden formar parte de una dieta saludable.





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