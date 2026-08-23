🚨 TRAGEDIA EN LA RUTA 34: TRES MUERTOS TRAS UN CHOQUE FRONTAL

Un violento choque frontal entre un automóvil y un camión dejó tres personas fallecidas durante la madrugada de este domingo en la Ruta Nacional 34.





📍 El siniestro ocurrió cerca de las 2 de la mañana, a la altura del kilómetro 470, en el tramo que une Malbrán y Pinto, en Santiago del Estero.





💥 Dos ocupantes del automóvil murieron como consecuencia del impacto. Una tercera persona que viajaba en el vehículo y el conductor del camión resultaron heridos y fueron asistidos.





🔥 Tras el choque, además, se produjo un incendio en la carga del camión, que transportaba combustible y generó un riesgo adicional. Bomberos de Selva trabajaron en el lugar para controlar las llamas.





⚠️ Las causas del accidente todavía son investigadas.





#InformateSalta #Salta #Ruta34 #Accidente #SantiagoDelEstero #Policiales