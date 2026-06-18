🤝 El intendente de General Güemes, Carlos Rosso, participó en Foro de Intendentes de la Provincia Salta





MUNICIPIOS: 🤝 El intendente de General Güemes, Carlos Rosso, participó del Foro de Intendentes de la Provincia de Salta, donde se analizaron las perspectivas económicas y financieras de Salta para el segundo semestre.





📊 Además, se repasó el avance de obras en ejecución y se planificaron nuevas inversiones en infraestructura para seguir impulsando el desarrollo de cada municipio.





📍Trabajo conjunto, planificación y gestión para generar más oportunidades para los vecinos.





Municipalidad de Gral Güemes- Intendencia Carlos Kety Rosso









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