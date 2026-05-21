🚨🌧️ URGENTE | CAMIÓN QUEDÓ VARADO EN LA SUBIDA DEL PORTEZUELO

Redacción El Portal de Güemes





POLICIALES: Desde El Portal de Güemes informamos que durante la mañana lluviosa de este jueves, un camión quedó detenido en plena subida del Portezuelo sobre la Ruta Nacional 9, luego de quedarse sin combustible. ⛽🚛

La situación provocó complicaciones en el tránsito y demoras para los vehículos que circulaban por la zona.





En el lugar intervino personal del Sistema de Emergencias 911 👮‍♂️🚔, realizando tareas de prevención y ordenamiento vehicular hasta que finalmente pudieron abastecer nuevamente al transporte y liberar la circulación.





✅ Tras varios minutos de trabajo, la Ruta Nacional 9 quedó nuevamente despejada y habilitada al tránsito.





⚠️ Se recomienda circular con extrema precaución debido a las condiciones climáticas y la calzada mojada.





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