😢 A GUARDAR LA PELOPINCHO





Si pensabas que el sol iba a salir con todo para secar la ropa, te vas a tener que armar de paciencia. Según el reconocido meteorólogo Mario Navarro, Salta y Jujuy se encaminan a un ciclo de lluvias que "no para más". En diálogo con Estación Verano, el especialista confirmó que este patrón climático se va a estirar prácticamente hasta mayo de 2026. ¡Un bajón para los que aman la pileta!





Navarro explicó que este fenómeno se debe al fuerte calentamiento del Océano Pacífico, lo que genera tormentas más seguidas y mucha humedad. "Vamos a tener lluvias hasta mitad del otoño", aseguró, detallando que a finales de enero se viene un nuevo frente fuerte (entre el 26 y el 30) y que en febrero la cosa se pone peor: a partir del 4 o 6 de ese mes arranca una seguidilla importante de agua.





La buena noticia para los que odian sufrir las altas temperaturas es que no se esperan esas olas de calor infernales de 40 grados. "No vamos a tener calor de 35 o 37 grados como otros años. Las temperaturas van a ser más moderadas, entre 22 y 28 grados", explicó Navarro. Básicamente, vamos a vivir en un ambiente pegajoso, con mucha humedad y lluvia, pero sin el solazo que te quema la nuca.





Para los que ya están comprando la nieve y el talco, ¡ojo!: el pronóstico para el Carnaval viene con nubarrones. Navarro fue clarito y tiró una bomba: "Hay un 90% de chances de lluvia en esos días". Además, advirtió que entre el 15 y el 20 de febrero se esperan temporales de varios días seguidos.





El meteorólogo también pidió a los jujeños tener muchísimo cuidado con los ríos. Con tanta agua bajando de Bolivia y Paraguay, más las lluvias locales, se esperan crecidas importantes. "Bolivia, Paraguay y el norte argentino van a recibir lluvias muy importantes, lo que puede generar crecidas y torrentes de agua significativos", concluyó, pidiendo precaución a quienes viven cerca de los cauces.





Fuente: QUE PASA JUJUY