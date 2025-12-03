MUNICIPIOS: EN GRAL GÜEMES EXITOSO PLAN MASIVO DE DESCACHARRADO EN 50 BARRIOS.

En Güemes nos unimos contra el Dengue para cuidar a nuestras familias. 🧑🧑🧒🧒🧑🧑🧒🪰❌
Continuamos los trabajos de Descacharrado en
✓ B° los Olivos
✓ Barrio SOEM
✓ B° 25 de Mayo
turno mañana y tarde.
Entre todos cuidemos nuestras familias.👷🏼♂️🧑🧑🧒🧒🧑🧑🧒🤍
El Intendente Kety Rosso agradece la buena respuesta de los vecinos. Continuemos trabajando juntos. 🤝👷🏻🚛🪰❌
#IntendenteKetyRosso #GüemesEsNuestraCiudad #GüemesSomosTodos #ProtegemosdelDengue
#cuidamostufamilia
PARTE DE PRENSA DIARIO
📢 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 𝘆 𝗗𝗜𝗙𝗨𝗦𝗜𝗢𝗡 | 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗚ü𝗲𝗺𝗲𝘀 - 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗥𝗼𝘀𝘀𝗼