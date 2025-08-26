La Dirección de Tránsito de General Güemes llevó a cabo un taller de educación vial en la Escuela N°4693 Profesora Clara Gutiez, destinado a los alumnos de 6º y 7º grado.
Durante la jornada, se reforzaron las normas de seguridad vial y se destacó la importancia de asumir una conducta responsable en la vía pública.
Agradecemos la participación y el compromiso de:
•Alumnos
•Docentes
•Familias
Entre todos, podemos construir una cultura de respeto y seguridad vial en nuestra comunidad.
Seguimos trabajando para:
●Promover la educación vial en las instituciones escolares.
●Reducir los riesgos de accidentes.
●Fomentar hábitos seguros en la vía pública.
¡Gracias por acompañarnos en este importante objetivo!