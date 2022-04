A continuación te dejamos toda la información que tenemos disponible sobre este post. Recordá que podés seguir navegando en la web para encontrar más ofertas de trabajo, consejos, capacitaciones gratuitas, noticias del mundo laboral y mucho más. ¡Éxitos!

Más detalles:

AVISO IMPORTANTE:

Figura en la captura del aviso de oferta laboral.Figuran en la capturaNo se especifica.Figura en la captura del aviso de oferta laboral (observar el Autor y la Plataforma en donde fue publicada la oferta de trabajo).

Por tu seguridad, nunca pongas tu domicilio exacto en el CV. Te recomendamos únicamente incluir barrio y ciudad, por ejemplo: B° 20 de Febrero, Ciudad de Salta.



En todos nuestros post de búsqueda indicamos la fuente de la oferta de trabajo, de manera tal que quien este interesado o interesada pueda verificar la procedencia del anuncio y evaluar si postularse/asistir a la entrevista.



Cuando un aviso no especifique la fecha límite para postularse, sugerimos enviar el CV en el rango de los 6 días de publicado el aviso, aunque esto no garantiza que el puesto podría ser ocupado antes. Si tampoco se especifica en el aviso el horario para postularse o enviar el CV de forma física, recomendamos enviar/entregar el CV en horario comercial.



Es muy importante que tengas en cuenta que NUNCA hay que pagar para trabajar. Ni siquiera para realizar trámites legales para la incorporación (ej, exámenes de aptitud física). Tampoco hay que enviar fotos del DNI o de documentos personales.



Si tenés conocimientos y maneras de demostrar que alguna de las ofertas laborales que publicamos es falsa, por favor te invitamos a comunicarlo por Whatsapp o por email a traves de nuestros medios de contacto. Tu información será totalmente anónima y de vital importancia para que desde Empleos [Salta] podamos brindar información de calidad. También puedes solicitar la baja de un aviso de oferta laboral si tienes conocimiento de que el mismo ha vencido, o por otras razones que te parezcan necesarias.



En Empleos [Salta] solo difundimos avisos de ofertas laboras, no llevar a cabo el proceso de selección. El mismo quedará sujeto al criterio de la empresa solicitante. Las imágenes utilizadas son meramente ilustrativas.