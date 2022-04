Vivo: Sorteo del Mundial de Qatar 2022: por qué a la selección argentina le conviene caer en el Grupo B

👉MIRA AQUI EN VIVO SORTEO QATAR 2022⚠️ ENLACE 1

👉MIRA AQUI EN VIVO SORTEO QATAR 2022⚠️ ENLACE 2



Los amantes del fútbol ya palpitan lo que será el sorteo del Mundial de Qatar 2022. Este viernes desde las 13 hora argentina en Doha se conocerán los rivales de la Selección que comanda Lionel Scaloni y que tiene como líder a Lionel Messi, quien podría disputar su última Copa del Mundo.

En este contexto, y con la ansiedad lógica por saber en qué grupo se ubicará la Albiceleste, un dato comenzó a circular con fuerza entre los fanáticos más analíticos. El mismo tiene que ver con el sorteo y si bien el azar juega un factor absoluto, hay un dato que llevaría a pensar en una preferencia por un factor clave.

Se trata del Grupo B que, a priori, sería el que más le conviene a la selección argentina caer para evitar el “grupo de la muerte” y tener rivales más accesibles. El motivo radica en que el Grupo A, donde se ubicarán los hipotéticos rivales en los octavos de final, ya que se cruzarán los primeros con los segundos, ya cuenta con su cabeza de serie que es Qatar. El resto de las zonas serán distribuidas entre Argentina, Bélgica, Brasil, Francia, Inglaterra, España y Portugal (todos ubicados en el Bombo 1)

Y en el hipotético caso de que Qatar tenga como rival a otra potencia como Alemania o, un escalón por debajo, a Países Bajos, Dinamarca y Croacia (todos ubicados en el Bombo 2), tampoco sería un gran escollo teniendo en cuenta que el objetivo de Argentina sería la de terminar primera para enfrentar al segundo del Grupo A, que no sería ninguna de estas selecciones antes mencionadas.

Los grupos se completarán con las selecciones que integran el Bombo 3 y el Bombo 4, a priori, más débiles. Por supuesto que todo es parte de un juego hipotético y nada te garantizará el triunfo. Sin embargo, si esto ocurriera a la Argentina le allanaría el camino al menos hasta los cuartos de final.

Vale recordar que la Selección ya jugó ante Qatar en la Copa América 2019. El elenco anfitrión fue invitado en ese entonces por ser campeona de la Copa de Asia y compartió grupo con Argentina que lo venció por 2-0 con goles de Lautaro Martínez y Sergio Agüero.

ASÍ QUEDARON LOS BOMBOS PARA EL SORTEO

• BOMBO 1: Qatar - Brasil -Bélgica - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal.

• BOMBO 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay - México - Estados Unidos.

• BOMBO 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur - Marruecos - Túnez.

• BOMBO 4: Ghana - Canadá - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda) - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos).

LAS REGLAS DEL SORTEO

Las 29 selecciones clasificadas, los dos cupos de repesca intercontinental y el cupo de repesca de la UEFA se repartirán en cuatro grupos de ocho equipos cada uno, en función de la Clasificación Mundial publicada el 31 de marzo de 2022, una vez concluida la ventana de partidos internacionales en marzo de 2022. De acuerdo con la clasificación, los siete primeros equipos, junto con el anfitrión, Qatar, se asignan al grupo 1. Las selecciones clasificadas del 8 al 15 se asignan al grupo 2. Las selecciones clasificadas del 16 al 23 se asignan al grupo 3 y, por último, el grupo 4 incluye a las selecciones clasificadas del 24 al 28, además de las dos plazas que ocuparán los ganadores de las eliminatorias intercontinentales programadas para los días 13 y 14 de junio de 2022 y la plaza del ganador de la eliminatoria de la UEFA.

El principio general de la FIFA, siempre que sea posible, es garantizar que ningún grupo tenga más de un equipo de la misma zona de clasificación. Esto se aplica a todas las zonas, excepto Europa, que está representada por 13 equipos. Cada grupo debe tener al menos un equipo europeo, pero no más de dos. Así, cinco de los ocho grupos tendrán dos equipos europeos.

El reparto geográfico del ganador de la repesca de la UEFA y de los dos ganadores de la repesca intercontinental también seguirá el principio general de “separación” de los equipos de la misma zona de clasificación.

La asignación geográfica de cada plaza de repesca intercontinental se basará en los emparejamientos de los equipos de la confederación que participen en ese partido específico de la repesca intercontinental.