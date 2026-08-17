🥇🇦🇷 SELENE MIY, CAMPEONA SUDAMERICANA: ORO PARA ARGENTINA DESDE BRASIL 🇧🇷🛼

🏆 Orgullo para San Pedro de Jujuy. La patinadora Selene Miy logró una destacada actuación en el Campeonato Sudamericano de Patinaje Artístico, conquistando la medalla de oro en su categoría y llevando a lo más alto la bandera argentina 🇦🇷.





📍 La competencia se desarrolló en Brasil, donde Selene representó a nuestro país con talento, dedicación y esfuerzo, dejando una enorme alegría para toda la comunidad de San Pedro de Jujuy.





👏✨ Desde nuestra comunidad felicitamos a Selene por este enorme logro y celebramos con orgullo tener entre nosotros a una campeona sudamericana.





🛼 La joven deportista forma parte de Alianza Patín de la Sociedad de Tiro y Gimnasia.





📅 Sábado 15 de agosto de 2026

🏆 Campeonato Sudamericano de Patinaje Artístico

🇧🇷 Brasil | 🇦🇷 Argentina





💪❤️ ¡Felicitaciones, Selene! ¡A seguir representando a Argentina y dejando bien alto a San Pedro de Jujuy!





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