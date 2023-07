¡Golazo de Lionel Messi en Inter Miami!: Leo marcó de tiro libre por la Leagues Cup | VIDEO

Lionel Messi debutó con gol en Inter de Miami vs Cruz Azul por la Leagues Cup.Lionel Messi debutó con gol en Inter de Miami vs Cruz Azul por la Leagues Cup.Apareció el genio argentino. Lionel Messi marcó su primer gol con Inter de Miami , en el partido ante Cruz Azul por la fecha 1 de la fase de grupos de la Leagues Cup 2023 en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale. Mira la anotación de Leo aquí.LIONEL ANDRÉS MESSI IS NOT HUMAN. pic.twitter.com/2mBDI41mLy — Major League Soccer (@MLS) July 22, 2023 Debut de MessiLuciendo por primera vez el número 10 del Inter Miami, Lionel Messi abrirá el viernes un nuevo capítulo de su extraordinaria carrera en la inauguración de la Leagues Cup, trofeo por el que pugnarán los 47 equipos de la MLS y la liga mexicana.Esta pionera unión de dos ligas, para un torneo que se disputará íntegramente en Estados Unidos y Canadá hasta la final del 19 de agosto, adquirió atractivo global con la decisión de Messi de abandonar el fútbol europeo y comenzar una nueva vida en Miami.En su presentación del domingo en el estadio DRV PNK, el astro argentino emplazó a su nueva afición a reencontrarse el viernes para el partido ante el mexicano Cruz Azul que abrirá la Leagues Cup.En ese duelo, que enfrentará a los últimos clasificados de la MLS y la Liga MX, se espera que tanto Messi como el mediocampista español Sergio Busquets, su ex compañero en el Barcelona, jueguen sus primeros minutos con el Inter ya sea como titulares o partiendo desde el banquillo.Tanto el técnico argentino Gerardo Martino como David Beckham, copropietario de la franquicia, advirtieron en los últimos días que Messi tendrá la última palabra sobre su presencia en el choque, cuyos boletos superan un precio de reventa de 18.000 dólares.“Será Leo quien decida si está listo, porque sabemos que ha estado fuera unas semanas con su familia. Pero se le ve afilado, se le ve muy bien”, afirmó Beckham al tiempo que advertía que Messi puede necesitar un tiempo de adaptación y puesta a punto física.“Llegaron muy bien los dos, podemos tener alguna expectativa de verlos el viernes. Pero no quiero apresurarme a decir algo que después no pueda cumplir”, dijo el miércoles ‘Tata’ Martino al canal deportivo argentino TyC.El orientador argentino dijo este jueves en rueda de prensa junto a Busquets que “se esperan los resultados de forma inmediata y deseamos que sea así, porque el plan que tenemos seguramente fluirá de mejor manera si lo direccionamos con resultados positivos”.El Inter Miami oficializó este viernes el fichaje del español Jordi Alba, compañero de Messi y Busquets durante una década en el FC Barcelona.