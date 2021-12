MIRA EN VIVO: La gran final de Gimnasia y Tiro con Chaco For Ever se podrá ver aqui por TV.

Las cartas están echadas y ya no hay vuelta atrás. Mañana desde las 18 se verán las caras Gimnasia y Tiro y Chaco For Ever en busca del segundo ascenso al Nacional B. La gran final del reducido se jugará en el estadio de Mitre de Santiago del Estero y cada parcialidad contará con 4 mil entradas que ya se agotaron.

Todos aquellos que no hayan podido viajar tendrá dos alternativas para verlo, al menos en Salta. En el Gigante del Norte se colocará una pantalla gigante para seguir las alternativas del partido. Además, habrá televisación por triple pantalla: TV Pública, DeporTV y DirecTV Sports. La mesa está servida para los hinchas del Albo y para los amantes del fútbol.