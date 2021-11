GRAN CANTIDAD DE MUERTES DE ANIMALES EN GRAL GUEMES

De acuerdo a lo manifestado por algunas de las familias afectadas, todos los días encuentran animales muertos en forma inexplicable. Estas muertes podrían justificarse debido a un envenenamiento masivo, pero no pueden determinar dónde podría encontrarse el veneno. La familia Chaparro cuenta con varios miembros que tienen una porción de tierra en un sector del municipio del Gral. Güemes conocido como el Ex Aeródromo, un lugar que hace más de tres décadas fue utilizado para realizar vuelos con avionetas, pero que en la actualidad quedó en desuso. Las tierras pertenecientes a la Provincia fueron ocupadas por varias familias que armaron un corral para la cría de animales porcinos, ovinos y vacunos, además de aves de corral como gallinas y patos.



“Encontramos todos los días animales muertos. Cada familia pierde entre dos y tres animales por día; chanchas con crías o preñadas, vacas, ovejas, gallinas, patos y hasta pájaros. Un promedio de lo que han perdido por familia asciende a los $ 250.000. Como no sabemos de qué se trata, tenemos miedo de que la pérdida sea total. Estamos devastados”, manifestó Patricia Chaparro. Una hipótesis sobre lo que podría estar ocurriendo es que el veneno se encuentre en el agua. Las granjas no cuentan con agua corriente, ellos reciben periódicamente agua desde el municipio para el consumo de las personas, pero para los animales deben utilizar un agua residual que sale de la Central Térmica Güemes. La Central Térmica utiliza vapor de agua para hacer funcionar las turbinas, mucho vapor se desprende por sus chimeneas hacia el exterior, pero otra parte se elimina por canales que atraviesan estas tierras hasta llegar al río. El agua es canalizada por los productores y almacenada en pequeñas lagunas artificiales para el consumo de los animales. “Esto lo hacemos desde hace muchos años pero nunca pasó algo así. Por eso estamos desconcertados, escuchamos por ahí que los de la Central habrían lavado sus máquinas con una ácido que luego lo desecharon junto con el agua. Eso estaría provocando todas estas muertes”, declaró Eduardo Chaparro.

Desde la Central Térmica siempre manifestaron que tanto el vapor de agua como el agua que es desechada son inocuos, es decir no hacen daño, pero tampoco sirve para el consumo por la falta de sales.

Los síntomas previos a la muerte



“Primero los cerdos, en mi caso particular, comenzaron como a convulsionar. Después liberan por la boca una sustancia verdosa y apenas mueren sus ojos se les secan. Todos presentan los mismos patrones. No sabemos las razones, pero seguramente los especialistas podrán encontrar alguna respuesta y esperemos que sea pronto”, finalizó Chaparro. La Central niega tener responsabilidad Desde la Central Térmica Güemes negaron rotundamente tener algún tipo de responsabilidad en la mortandad de los animales. “Nosotros cumplimos con todas las normas exigibles para el desecho del agua, la cual solo es utilizada para refrigerar y no como parte del proceso. No tiene contacto con ningún producto de riesgo”. explicaron sus autoridades. También aseguraron que jamás liberarían al medio ambiente algún producto que pudiera ser perjudicial para la salud de la población. “El agua que sale de nuestra empresa es arrojada al río Mojotoro. Solo sirve como agua de riego. Nos importa aclarar esta situación porque invertimos mucho en materia de bioseguridad y no queremos vernos involucrados en un hecho tan delicado como éste”. manifestaron desde la Central, quedando a la espera de que se realicen las investigaciones pertinentes para que se esclarezca este lamentable incidente.

Ya se dio intervención a la Fiscalía de Gral. Güemes para que realice una investigación de las razones de tantas muertes de animales.