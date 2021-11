El Sindicato de Prensa de Salta repudia las agresiones que sufrió un Comunicador social

El Sindicato de Prensa de Salta repudia las agresiones físicas que sufrió un Comujicador Social





El Sindicato de Prensa de Salta repudia las agresiones físicas que sufrió el periodista ÁNGEL TESEIRA de la localidad de General Güemes mientras realizaba una cobertura periodística.

Desde nuestra entidad sindical condenamos las agresiones al Comunicsdor social y exigimos una respuesta de los hechos y al Ministerio Público Fiscal y la Justicia actuar de manera ágil para que la persona señalada de respuesta por los hechos sucedidos y garantizar el trabajo de las y los periodistas.

El SIPRENSAL se solidariza con el compañero agredido y repudia este tipo de actos intimidatorios que pretenden acallar a la prensa, más que nada.

Panamericana, entablamos dialogo con Angel Teseyra Periodista que sufrió una brutal golpiza





Angel Teseyra que denunció que el pasado miércoles 24 fue agredido por un hombre que trabajaría en una obra en el Municipio cuando fue a entrevistar a vecinos por quejas que tenían respecto a las demoras de ésta.







Recordemos que El periodista de General Güemes Angel Teseira fue golpeado de forma brutal el pasado miércoles 24, y desde entonces se encuentra internado con tres fracturas en el pómulo izquierdo, una en la base del ojo por lo que fue trasladado al Hospital San Bernardo en la capital salteña para que evalúen su situación ya que es probable que deba someterse a una cirugía riesgosa.





El comunicador Teseira tiene 61 años, realiza corresponsalías para Cadena Máxima y también informa mediante su perfil de facebook. Contó que la agresión se dio cuando fue a realizar una cobertura por pedido de vecinos ante la obra de refacciónes de hace tres meses y se encontraba demorada.





Teseira contó que una médica que lo asiste le explicó que esa golpiza le podría haber provocado un desprendimiento de retina, este lunes será trasladado para que se evalúe su situación en el Hospital San Bernardo ya que podría requerir una cirugía por la fractura causada debajo del ojo izquierdo. "Tengo el ojo todo rojo por el derrame que tuve y por el golpe, de casualidad no hubo desprendimiento de retina", expresó Teseira. La cirugía deberá ser "milimétrica", explicó Teseira y sería de riesgo para la visión de su ojo izquierdo. Además no puede alimentarse bien por la fractura de pómulo, y se encuentra con alimentación líquida, ya que no puede masticar.