La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) informó las fechas de finalización del beneficio de gratuidad del boleto estudiantil correspondiente al ciclo lectivo 2026.





Según el comunicado oficial, el beneficio dejará de estar vigente en las siguientes fechas, de acuerdo con cada nivel educativo:





* 18 de diciembre de 2026: finaliza el boleto gratuito para estudiantes de nivel primario y secundario.





* 30 de diciembre de 2026: finaliza el beneficio para estudiantes de nivel terciario y universitario.





La medida se enmarca en el cierre del ciclo lectivo 2026 y establece diferentes fechas de finalización según el nivel educativo.





📌 Se recomienda a los estudiantes tener en cuenta estas fechas para organizar sus traslados durante el último tramo del año.





Información basada en el comunicado oficial de la AMT compartido.



