URGENTE QUE PASO CON EL SERVICIO DE TELEGONIA CLARO ARGENTINA

📲 El servicio de Claro (telefonía móvil e internet) presenta fallas en el servicio desde las 11 de este viernes. La falla ha sido reportada por varios usuarios de esta empresa a través de las redes sociales





❌ "Hola soy de Mendoza, estoy sin señal, sin datos. No puedo comunicarme con mis clientes. De terror. Que pasó?", reportó una usuaria. "Necesito trabajar, CLARO me estas haciendo perder miles de $$$$$", reportó otra





➡️ En tanto, hasta el momento la empresa no emitió comunicación al respecto





🔴|#AHORA

📲 Los usuarios de la empresa de telefonía móvil #Claro están sufriendo inconvenientes con las llamadas y el funcionamiento de Internet hace horas.





ℹ Desde la empresa comunicaron que están trabajando para solucionarlo en la brevedad.





𝗔𝗵𝗼𝗿𝗮 | 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀





¿Tenés Claro y no tenés señal? Tranquilo, no es tu celular. Varios usuarios nos reportan que no pueden usar sus líneas. La empresa está registrando una falla a nivel nacional. Se trabaja para solucionarla a la brevedad





#claro #internet #telefono