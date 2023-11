Milei señaló que "hay riesgo de una hiperinflación" y anticipó que se vienen "seis meses duros" por el ajuste fiscal

Apuntó que "es como otras tantas mentiras que han dicho" de su espacio a lo largo de la campaña y citó otra de sus propuestas que generaron controversia en los últimos meses: "Dicen que vamos a privatizar la educación, la educación es responsabilidad de las provincias. No tienen gollete esas acusaciones", aclaró.

Milei, adelantó que en su gestión la prioridad será alcanzar el equilibrio fiscal a partir de la reducción del gasto público.

"No se negocia el equilibrio fiscal, no está bajo discusión. Ministro que gasta de más, lo echo. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal", dijo.

Sobre el recorte, aclaró que "el ajuste va a ir a los políticos" y enfatizó que si se alcanza el equilibrio fiscal a fines de 2024, habrá consecuencias positivas. "Si vos no tenés déficit, significa que vos no generás deuda. Si no generás deuda, la relación deuda-producto no crece y por ende sos sustentable y podés pagar tu deuda. Si pagás la deuda, el precio de los títulos va a subir y eso va hacer que la tasa de interés se derrumbe y el ajuste va a terminar siendo expansivo", explicó Milei sobre su política económica para cuando asuma el gobierno.