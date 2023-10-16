URGENTE | POLICIALES EL DIA DOMINGO 15, UNA JUGADORA DE NUESTRO "REDES DE LA PATRIA" CLUB SUFRIO UN ROBO

URGENTE | POLICIALES
EL DIA DOMINGO 15 DE OCTUBRE UNA JUGADORA DE NUESTRO CLUB SUFRIO UN ROBO EN LA CIUDAD DE SALTA DONDE LE SACARON TODO LO QUE TENIA EN SU VEHÍCULO ENTRE LAS PERTENECIAS QUE LE SUSTRAJERON FUERON EL BOLSO DE LAS CAMISETAS DEL EQUIPO FEMENINO Y BOTIQUIN QUE SE ENCONTRABAN EN EL BAUL.
PEDIMOS A TODO AQUELLOS QUE TENGAN ALGUNA INFO COMUNICARSE CON NOSOTROS O CON LOLA VEGA AGRADECEMOS DESDE YA SU SOLIDARIDAD CUALQUIER INFORMACIÓN NOS SERVIRIA DE MUCHA AYUDA...
Info: www.gralguemes.com.ar | DIARIO DIGITAL EL PORTAL DE GÜEMES