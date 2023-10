Güemes: Recuperó su moto robada tras 2 años y medio de lucha

Debió contrarar un abogado, quien en tres meses destrabó la situación que llevaba años: "No entendí nunca por qué no me la entregaban", dijo Mónica.

Mónica Lara, propietaria de una moto Yamaha FZ 150 color rojo, pudo recuperar el motovehículo que se encontraba secuestrado a disposición de la Fiscalía Penal de General Güemes, luego de dos años y medio de batallar contra el fiscal Vidal Rey, quien sin razones legales la mantenía retenida en el canchón de la Unidad Regional Nº 7.

La propietaria logró la restitución de la moto que había comprado con muchísimo esfuerzo para que su hijo pudiera asistir a su trabajo, por medio de un abogado particular que en solo tres meses destrabó la situación: "No entendí nunca por qué no me la entregaban, la brigada de Güemes dos semanas después del robo consiguió ubicar y rescatar de manos de los chorros mi moto junto a otras que también habían sido robadas en esta ciudad, tenía todos los papeles, simplemente no había voluntad de devolvérmela", declaró Mónica.





En oportunidad de una visita al departamento por parte del entonces ministro de Seguridad, Dr. Abel Cornejo, Mónica le planteó la situación, a lo que el funcionario, otorgándole la razón de lo expresado, se comprometió en ver el estado de la causa, aconsejando que contratara los servicio del Dr. Vázquez, "con este abogado, que era un expolicía, logramos en muy poco tiempo lo que no pudimos en más de dos años, estoy muy agradecida con la Brigada, con el personal policial y el Dr. Cornejo por haberme escuchado" declaró la damnificada.

En julio de 2021 hubo en la ciudad de Güemes una ola de robos de motos que generó gran preocupación en la comunidad. En solo dos semanas habían sido denunciadas alrededor de 9 motos robadas, cifra que se fue incrementando en los días subsiguientes. La brigada de Investigaciones, a cargo del comisario Juan Mendoza logró recuperar 13 motos robadas y hubo tres personas detenidas en esa redada.

Mónica Lara era una de las víctimas de esos robos, su moto fue recuperada en Salta en la Villa 20 de Junio, a una semana de haber sido sustraída de la vereda de su casa, pero no pudo lograr su devolución. En cada visita a Fiscalía le informaban y no siempre con buenos modales, que debía esperar que terminen los tres juicios, ya se había cumplido el primero contra el delincuente que le había robado su moto, en agosto del año pasado se cumplió el segundo, pero el tercero estaba muy demorado: "La espera se hacía eterna, yo tenía conocimiento que con el primer juicio cumplido, ya mi moto tenía que haber sido restituida, no tenía que esperar a que los tres involucrados sean condenados, los resultados posteriores me darían la razón", declaró la Damnificada.

El tiempo pasó y decidió presentar abogados, pero los resultados siguieron siendo negativos, "por suerte me crucé con el Dr. Abel Cornejo quién tuvo mucho que ver con la devolución, además de un buen trabajo del Dr Vázquez, y por supuesto el trabajo profesional de la brigada al recuperar la moto, es una pena que el fiscal de Güemes actúe de esa manera".

La moto se mantuvo bien cuidada, Mónica o su hijo, se acercaban regularmente hasta la comisaría para verificar su estado, pero debido al tiempo transcurrido sin ser encendida deberá invertir en el arreglo de algunas partes: "El canchón de la comisaría está siempre repleta de motos, por lo que me mantuve atenta para evitar que la trasladen, o la quieran enviar a remate" finalizó aliviada tras la odisea, Mónica Lara.