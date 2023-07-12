DEPORTES: LIGA DE VETERANOS DE FÚTBOL ❗️⚽️❗️

♦️LIGA DE VETERANOS DE FÚTBOL ❗️⚽️❗️
♦️POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA 3 EQUIPOS CAMPOSANTEÑOS LLEGARON A LA SEMIFINAL.
⚽️ CLUB SAN ISIDRO.
⚽️ DEPORTIVO SAN CAYETANO.
⚽️ ALMIRANTE BROWN.
♦️DE ESTA MANERA SI O SI VA HABER UN EQUIPO CAMPOSANTEÑO EN LA FINAL O DONDE TAMBIEN QUIZAS SE DE UNA FINAL ENTRE EQUIPOS CAMPOSANTEÑOS, SIEMPRE Y CUANDO LE GANEN AL EQUIPO QUE LE TOQUE JUGAR CONTRA NARANJITO DE GUEMES QUE TAMBIÉN PASO A LA SEMIFINAL..
♦️DE TODAS MANERAS , FELICITACIONES PARA LOS 3 EQUIPOS CAMPOSANTEÑOS. #futbol #salta #argentina AstroRadio Medeiros Gertrudis
Fuente: LEO MEDRANO CANAL 5 NOTICIAS CAMPO SANTO