Urgente: Termino reunion Docentes - Gobierno no hubo ACUERDO

📌 URGENTE PROTESTA DOCENTE‼️
🛑 TERMINÓ LA REUNIÓN DOCENTES AUTOCONVOCADOS - GOBIERNO ‼️
🚨 HASTA EL MOMENTO NO HAY ACUERDO‼️
🚧 CONTINÚA EL PARO DOCENTE POR TIEMPO INDETERMINADO ‼️
⭕ REAPERTURA DE PARITARIAS, DEJAR SIN EFECTO EL PROCESAMIENTO JUDICIAL A LOS DOCENTES DETENIDOS EL PASADO JUEVES Y EL NO DESCUENTO POR DIAS DE PARO, SON ESTOS TRES PUNTOS QUE LOS DELEGADOS PRESENTARON AL GOBIERNO Y QUE SI SE DA CURSO A LOS MISMOS SE LEVANTARÍA ESTA MEDIDA DE FUERZA‼️
🚥 DE ESTE MODO Y SI HASTA MAÑANA A HS. 09:00 NO HAY UNA RESPUESTA CERTERA A ESTOS PETITORIOS, LOS DOCENTES AUTOCONVOCADOS VOLVERÁN A LAS RUTAS EN FORMA INMEDIATA ‼️
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Fuente: El Bordo Informa