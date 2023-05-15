Elecciones Salta 2023 - ELECCIÓN CONCEJALES GRAL. GÜEMES

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ESTOS SON LOS POSIBLES NUEVOS CONCEJALES ELECTOS POR LA CIUDAD DE GRAL GUEMES 

ACLARAMOS ESTA NO ES LA LISTA DEFINIDA DE ELECTOS SOLO LOS DE MAYOR PORCENTAJE % 

LA JUNTA ELECTORAL DEFINIRÁ LA LISTA DEFINITIVA 

Recordamos que se tiene que calcular la cantidad de que mayor porcentajes de votos y si hubiera una diferencia entre ellos.                    VOTOS.   POR%

Lista 200  /ROBLES, JUAN PABLO “JUAMPY”		1,6719.02%

Lista 225 / SALTA NOS UNE / CHOZA, KEVIN FABIAN.                    1,3627. 35%

Lista 2 / PARTIDO JUSTICIALISTA /RODRIGUEZ, JUAN MARTIN1,1166.02%


Lista 237 /FONRODONA, CINTIA DAIANA.                            1.070  5.78%

Lista 233 / TODOS POR SALTA / RODRIGUEZ, LUCAS MAXIMILIANO.          941.  5.08%

Lista 223 /  PISTAN, ANTONIO EDGAR.                         878.       4.74%

Lista 224 / PRIMERO SALTA / GASPAR, CLAUDIA ALEJANDRA   8414.54%

Lista 40 / MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR /PEREZ, STELLA MARIS.                                                          801     4.32%

Lista 36 / PARTIDO AUTONOMISTA /QUINTEROS, “KUKI” DANIEL ALFREDO7644.12%





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