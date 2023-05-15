Elecciones Salta 2023 - ELECCIÓN CONCEJALES GRAL. GÜEMES

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ESTOS SON LOS POSIBLES NUEVOS CONCEJALES ELECTOS POR LA CIUDAD DE GRAL GUEMES
ACLARAMOS ESTA NO ES LA LISTA DEFINIDA DE ELECTOS SOLO LOS DE MAYOR PORCENTAJE %
LA JUNTA ELECTORAL DEFINIRÁ LA LISTA DEFINITIVA
Recordamos que se tiene que calcular la cantidad de que mayor porcentajes de votos y si hubiera una diferencia entre ellos. VOTOS. POR%
Lista 225 / SALTA NOS UNE / CHOZA, KEVIN FABIAN. 1,3627. 35%
Lista 200 /ROBLES, JUAN PABLO “JUAMPY”
|1,671
|9.02%
Lista 225 / SALTA NOS UNE / CHOZA, KEVIN FABIAN. 1,3627. 35%
|Lista 2 / PARTIDO JUSTICIALISTA /RODRIGUEZ, JUAN MARTIN
|1,116
|6.02%
Lista 237 /FONRODONA, CINTIA DAIANA. 1.070 5.78%
Lista 233 / TODOS POR SALTA / RODRIGUEZ, LUCAS MAXIMILIANO. 941. 5.08%
Lista 223 / PISTAN, ANTONIO EDGAR. 878. 4.74%
|Lista 224 / PRIMERO SALTA / GASPAR, CLAUDIA ALEJANDRA
|841
|4.54%
Lista 40 / MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR /PEREZ, STELLA MARIS. 801 4.32%
|Lista 36 / PARTIDO AUTONOMISTA /QUINTEROS, “KUKI” DANIEL ALFREDO
|764
|4.12%