Campo Santo: hizo campaña en un carrito y fue electo concejal

Víctor Farfán, un plomero de 50 años, formará parte del próximo Concejo Deliberante de Campo Santo, al haber logrado el mayor porcentaje de votos con respecto al resto de los candidatos que participaron de las últimas elecciones.

La campaña la hizo montado en su moto, tirando un carrito donde transportaba una foto suya y parlantes para que se escuchara su jingle. Estos resultados están relacionados con el trabajo solidario que el candidato junto a su esposa Daniela llevan adelante desde hace varios años. Víctor y Daniela son padres de cuatro hijos, dos de ellos con discapacidad. El interés por ver el progreso en el bienestar de sus hijos los terminó involucrando a tiempo completo en la búsqueda de soluciones para otras familias con necesidades similares.

En la búsqueda crearon una asociación que actualmente cuenta con 60 niños anotados. "Comencé trabajando por mis hijos, luego sentí la necesidad de trabajar también por otras familias, aquellas que se encuentran en una situación similar a la mía, porque creo que desde el sector político se hizo muy poco hasta ahora por estos niños. Eso me llevó a tomar la decisión de intentar ingresar al Concejo Deliberante. Creo que desde allí podré hacer mucho más por ellos", manifestó el electo concejal.





Su principal objetivo es l1ograr un espacio físico para construir un lugar adecuado para el dictado talleres donde puedan encontrar un poco de contención. "Todos los años realizamos eventos para nuestros niños, contamos con un grupo de 60 en la asociación. Para fechas como Navidad, Día de Reyes, Día del Niño, o cualquier otra fecha festiva hacemos un chocolate o refrigerio". Al no contar con la ayuda suficiente, durante todo el año se trabaja en la recolección de tapas de gaseosas o latas de aluminio, las que son comercializadas para su reciclado. El dinero obtenido se utiliza en la ayuda para las familias, o en la compra de insumos para futuros festejos. "Cuando lo recaudado no es suficiente para la compra de juguetes mi señora teje muñequitos con figuras que están de moda, como los Minons o Pepa Pig; armamos bolsitas con golosinas y las entregamos durante el chocolate. Nos esforzamos para que a nadie le falte".

Durante la pandemia, cuando no se pudo realizar la recolección, llegó a tejer 35 muñequitos para el Día del Niño. Como tampoco se podían realizar reuniones, la pareja fue casa por casa entregando una bolsita con juguetes y golosinas. Esta tarea no pasó por alto en la comunidad y fue premiada con el voto.

Farfán no contó con recursos para promocionar su candidatura. Se lo podía ver durante la tarde, cuando salía de su trabajo en la Municipalidad, recorrer las calles montado en su moto, tirando un carrito, acompañado por uno de sus hijos, sosteniendo una pancarta con su foto. "Tuve que improvisar porque no contaba con dinero para una campaña, pero por suerte la gente ya me conoce y me apoyó con su voto. No voy por un sueldo a pesar que soy una persona económicamente humilde. Quiero hacer cosas por los niños más desprotegidos" explicó el electo concejal.

Farfán lleva el apodo de "MacGyver", por ser una persona que es capaz de dar soluciones utilizando elementos rudimentarios. Es plomero matriculado, pero debido al poco poder adquisitivo de la comunidad de Campo Sant, los trabajos de plomería son mal pagados. "No hay mucho trabajo. Por suerte hace 4 años ingresé a trabajar en la Municipalidad; el sueldo no es mucho, pero es un ingreso", expresó.