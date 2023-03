MIRALO A ANTONIO LOPEZ: EL SALTEÑO QUE COCINO HUMITA SALADA Y EMOCIONÓ A TODO EL JURADO ❤🫂

La competencia de cocina más famosa de la televisión argentina volvio y Salta tiene su "representante": Antonio López, un joven de 20 años oriundo de la localidad de La Merced, que estudia enfermería profesional y desde chico tuvo el sueño de estar en esta competencia.

"Cuando se abrieron las convocatorias fue el día más feliz de mi vida, desde 2015 espero esta oportunidad", le dijo Antonio al jurado.





Cocinó humita salada con vegetales salteados en salsa dulce y picante de miel, queso de cabra y ají cayena.





“Es la primera vez que me voy tan lejos de casa y mi familia está un poco asustada, pero me apoyaron en todo momento y me dijeron que venga a cumplir mi sueño”, contó.

Emocionado al punto de largarse a llorar, en el momento de darle su devolución, Donato De Santis le comentó: “Me pasó toda la vida por delante. Te veo a vos con tu edad, tu entusiasmo… todo llega, además está riquísimo. Habla de vos y de tu tierra”.

El joven aspirante quedo seleccionado a competir en la siguiente etapa la cual consiste en desplegar todo su talento para quedarse entre los 16 concursantes que finalmente tendrá el reality de cocina más famoso del mundo.

Cabe remarcar que el joven mercedeño quedo elegido entre miles de cocineros y cocineras amateurs de todo el país. Ahora tendrá que atravesar diferentes desafíos y demostrar sus habilidades culinarias frente a un exigente jurado.





Esta vez el programa es conducido por Wanda Nara mientras que el jurado son los chefs Donato De Santi, Damián Betular y Germán Martitegui, como en las ediciones anteriores.

Nuestra provincia tiene un aspirante a uno de los certámenes gastronómico mas importantes del mundo. A darlo todo Antonio.👏🏻👏🏻