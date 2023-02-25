Ultima Noche de Corsos en Gral Guemes no te lo pierdas!!

☆ NOCHE DE CORSOS OFICIALES 2.023☆
SABADO 25 FEB - GRAN CIERRE NOCHE DE CORSOS  GUEMES DE CARNAVAL 
EN EL TRADICIONAL CIRCUITO DE PLAZA CENTRAL 
Las mejores Murgas, disfraces individuales, Comparsas, grupos Artísticos,  de Salta y Jujuy 
Actuarán: 
🎵 BELLA FLOR Grupo Artístico (Salta  Cap)
🎶 CRAZY SMILE (Rosario Lerma)
🎶 LOS GUERREROS TOYKAS (Salta)
🎵 ANGELES DE LA CUMBIA (Salta)
🎵CONJUNTO ARTÍSTICO FERNY Y LAS PRISCILLAS ( Salta )
🎵 EXTREMOS DANCE 
🌟ESCLAVOS DEL SOCAVÓN 
⭐MAO MAO 
🎶 PRINCESAS CAMELIAS 
⚡LA GROSA - DEMOLEDORAS 
 TUTU MANIA y muchos más!!!
👉🏽 Organiza: TONY PRODUCCIONES 
IMPERDIBLEEE!!  - Un MG si Vaaas!!!
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