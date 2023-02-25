Ultima Noche de Corsos en Gral Guemes no te lo pierdas!!

☆ NOCHE DE CORSOS OFICIALES 2.023☆
SABADO 25 FEB - GRAN CIERRE NOCHE DE CORSOS GUEMES DE CARNAVAL
EN EL TRADICIONAL CIRCUITO DE PLAZA CENTRAL
Las mejores Murgas, disfraces individuales, Comparsas, grupos Artísticos, de Salta y Jujuy
Actuarán:
🎵 BELLA FLOR Grupo Artístico (Salta Cap)
🎶 CRAZY SMILE (Rosario Lerma)
🎶 LOS GUERREROS TOYKAS (Salta)
🎵 ANGELES DE LA CUMBIA (Salta)
🎵CONJUNTO ARTÍSTICO FERNY Y LAS PRISCILLAS ( Salta )
🎵 EXTREMOS DANCE
🌟ESCLAVOS DEL SOCAVÓN
⭐MAO MAO
🎶 PRINCESAS CAMELIAS
⚡LA GROSA - DEMOLEDORAS
TUTU MANIA y muchos más!!!
👉🏽 Organiza: TONY PRODUCCIONES