MARIA BECERRA se descompenso luego de su show en formosa.

María Becerra se descompensó tras un show en Formosa (Foto: Instagram)

Con 22 años, María Becerra la viene rompiendo en su carrera como artista. Se ha ubicado en el puesto 196 de reproducciones a nivel mundial en Spotify y no hay bar ni boliche ni radio en que no suenen “Ojalá” o “Automático”, de su nuevo trabajo “La nena de Argentina”.

En ese contexto, sus shows están a la orden del día. Y así fue como la cantante viajó a la provincia de Formosa para estar presente en uno de los eventos musicales más esperados del verano a nivel regional, la Fiesta Nacional de la Corvina.

Siempre espontánea y transparente, se subió al escenario para entonar sus canciones junto a la multitudinaria audiencia bajo un calor descomunal. Es que ella suele decir que para ella “está bueno buscar ser la mejor versión de una misma en lo profesional y en lo personal, sin guiarse por los números, o si pega o no pega algún tema, y que hay que continuar pese a todo”.

Así fue como María pudo brindar su show perfectamente para toda la gente que estaba esperándola ansiosa. En la noche formoseña, se lució y bailó con los temas más pedidos por el público. Durante su presentación, cantó algunas de sus canciones más conocidas como “Desafiando el destino”, “Marte” -la colaboración que hizo con Sofía Reyes-, “Miénteme” -la cual lanzó junto a Tini Stoessel- y “Felices por siempre”.

Pero una vez finalizada su presentación, al despedirse de sus fans, se desplomó. La cantante tuvo que recibir asistencia médica y enseguida le dieron un diagnóstico preciso. Debido a las altas temperaturas de la noche norteña le bajó la presión arterial y se descompuso.

Los médicos la hicieron recostar en forma horizontal, le levantaron las piernas y la asistieron con la medicación necesaria para compensar su presión sanguínea.

Así las cosas, la Nena de la Argentina comenzó a recomponerse un poco, y ya cuando estuvo mejor, dejó que le saquen algunas fotos que ella misma después subió a sus redes sociales. Para contar lo que le había sucedido, María eligió transmitirlo de la manera más cómica posible. “Casi palmo”, escribió al lado de su imagen recostada sobre un sillón. La cantante continuó escribiendo en forma graciosa. “Jajajajajaja, me bajó la presión a 6.4. La doc me dijo que el calor formoseño me destruyó”, reveló.

A María Becerra le bajó la presión en un show en Formosa (Foto: Instagram)

María Becerra se descompensó en un show en Formosa (Foto: Instagram)

Con su buen humor aun en el difícil momento que le tocó atravesar, María continuó con sus bromas. “Ya con un poco más de presión, José me revivía poniéndome paños fríos en la frente”, relató risueña.

Hace unos meses, en una entrevista que Becerra concedio a Teleshow había contado una situación en la que estuvo en riesgo su vida. “Era la noche de Navidad y en el momento en que se tiraban muchos cohetes, había una torta con muchos cohetes, muchos palitos que salían todos disparados para arriba y explotaban. Estaba puesto en el techo del galpón de la casa de mis tíos, ahí afuera festejábamos la Navidad, con una mesa, entonces estaba puesta ahí y en un momento la prenden y se da vuelta la torta y ¡paff! empezaron a salir los cohetes para donde estábamos nosotros. Mi abuela que estaba sentada, muy viejita, no se enteró de nada y empezó a ver y decía “¿por qué corren todos?”, no tenía idea de nada. No se le salió un ojo a alguien de casualidad”, reveló en aquella ocasión